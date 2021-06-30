Директор департамента образования ЯНАО посетила учебные заведения Приуральского района

Фото: департамент образования ЯНАО

Глава ямальского департамента образования Марина Кравец продолжает рабочую поездку по региону. Глава ведомства осмотрела школу-интернат и детский сад «Брусничка» в поселке Белоярск, а также малокомплектную школу в селе Зеленый Яр. Сопровождала Марину Кравец начальник управления образования Приуральского района Светлана Уфимцева.

Отметим, что до населенных пунктов руководители добирались водным транспортом, а путь в поселения только в одну сторону составил около трех часов.

Руководители проконтролировали вопросы ремонта, организации горячего питания и учебного процесса, работу летних пришкольных площадок, а также вакцинацию педагогов.

В малокомплектной школе села Зеленый Яр из 18 сотрудников прививку получили 16 человек (94 процента). Добавим, что Приуральский район является одним из лидеров по вакцинации педагогов.