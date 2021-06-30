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Общество30 июня 2021 15:11

Мусор у контейнерной площадки в Салехарде убрали после жалобы в соцсети

По словам жителей, отходы разлетались на детскую и спортивную площадки
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Жители окружной столице пожаловались на захламленную контейнерную площадку по ул. Ямальская. Пост об этом опубликовали 30 июня в паблике «Подслушано в Салехарде», сообщает «МК-Ямал».

По словам горожан, обслуживающая компания не справляется со своей обязанностью, из-за чего мусор разлетается по всей территории, включая детскую и спортивную площадки, а деньги за эту услугу жильцы платят исправно каждый месяц.

На сообщение оперативно отреагировала администрация Салехарда, приняв соответствующие меры.

- Мусор по указанному адресу был вывезен. Спасибо за обращение, - прокомментировали в администрации окружной столицы, приложив фото расчищенной территории.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"