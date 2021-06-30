В Ноябрьске появился новый арт-объект, посвященный волонтерам

Фото: администрация Ноябрьска

В ноябрьском городском парке появился новый арт-объект «Сердце Севера». По словам главы города Алексея Романова, он является отражением всех добрых дел волонтеров.

Арт-объект представляет функциональную скамью с тематическим декором, оснащенную системой обогрева сидений и подсветкой. Есть здесь и несколько USB-портов, через которые можно зарядить сотовые телефоны и другие гаджеты.

Напоминаем, что инициатива необычного уличного декора принадлежит координационному штабу городского волонтерского движения «Территория добра».

- Ежегодно добровольцы города реализуют более 800 проектов. Сейчас в их рядах насчитывается более 2 300 человек. Это люди с открытой душой, готовые прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, - отметил градоначальник.