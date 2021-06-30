В Новом Уренгое Трудовой отряд главы города собрал более трех тысяч мешков мусора

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое завершается первая рабочая смена Трудового отряда главы города. В течение июня уборкой городских территорий было занято 90 несовершеннолетних, которые собрали 3 500 мешков мусора. Скоро ребята получат первую в жизни зарплату.

- В июле в Трудовом отряде будет задействовано 50 человек. Им тоже предстоит немалый объем работ по очистке территорий общего пользования, - сообщили в городской администрации.

Сейчас стартует прием заявок на третью смену: для льготных категорий населения - 9 июля с 14:00 до 16:00, на общих основаниях - 12 июля с 14:00 до 16:00. Подать заявку можно на официальном сайте города.

- Ребята, спасибо за работу! Вы делаете город чище, а значит - уютнее. Ваш вклад очень заметен, жму руку каждому, - поблагодарил подростков глава города.