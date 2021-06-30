В Тарко-Сале директор фирмы умышленно не платила зарплату сотруднику Фото: Вера Зенина

Пуровский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации из Тарко-Сале. Женщина обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

- Было установлено, что руководитель организации, исходя из личной заинтересованности, задолжала одному из сотрудников более 130 тысяч рублей. Данная сумма скопилась с марта по август 2019 года. При этом компания не испытывала проблем с деньгами, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Одновременно с этим устанавливается имущество должника для погашения образовавшейся задолженности.