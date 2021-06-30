Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начался ремонт школы №6. На данный момент подрядная организация демонтирует старый пол и укладывает новое покрытие. Также ведется работа по установке оконных блоков и утеплению перекрытий.

Следующим этапом станет частичная покраска стен, замена дверей и ремонт крылец. Все работы должны завершиться к концу августа.

По словам главы города Алексея Титовского, в 2024 году для учреждения построят новое здание в мкр. Обдорский. Оно будет рассчитано на 1 275 мест. А до этого времени необходимо поддерживать здание в надлежащем виде, чтобы не прерывать учебный процесс.