Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 июня 2021 года увеличилось на 71 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 71 человека, с начала периода - 40 099.

Из общего числа болеющих 288 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 36 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших достигло 431 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 54-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 262.

В населенных пунктах Ямала произошло 64 заражения COVID-19 (за весь период - 33 837): Новый Уренгой - 18 (за весь период - 7 114), Ноябрьск - 15 (за весь период - 4 543), Салехард - 10 (за весь период - 3 805), Лабытнанги - 6 (за весь период - 2 074), Муравленко - 5 (за весь период - 2 916), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 469), Приуральский район - 3 (за весь период - 868), Губкинский - 1 (за весь период - 2 754), Надымский район - 1 (за весь период - 3 434), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 493).

За сутки в регионе провели 2 919 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 688 128.

Излечились от коронавируса 29 человек, за весь период - 38 716.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 042 человека с COVID-19, из них 2 951 (14,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 514 599. Выздоровевших - 16 356, за весь период - 5 000 393. Умерших - 669, с начала периода - 135 214.