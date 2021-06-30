На Ямале 40 процентов педагогов привились от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале сотрудники образовательных учреждений активно участвуют в прививочной кампании. На данный момент уже 40% педагогов вакцинировались от коронавируса.

- Прививку сделали более шести тысяч педагогов, отметим, что вакцинация учителей проводится на добровольной основе. Педагоги ежедневно работают с детьми, контактируют с родителями и каждый из них понимает, что участие в прививочной кампании - это возможность обезопасить от инфекции себя, своих близких, а также коллег и воспитанников, - сообщила заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.

Наиболее активно проявили себя работники образовательных учреждений Муравленко и Приуральского района - около 70 процентов привитых. Также в числе лидеров Лабытнанги и Красноселькупский район.

- В школах маленьких поселков, таких как Зеленый Яр, Харсаим, Щучье и Горнокнязевск количество вакцинированных превышает 80%, - сообщила начальник управления образования Приуральского района Светлана Уфимцева.