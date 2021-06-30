Жители Салехарда узнают историю обского судоходства

Фото: МВК им. Шемановского

В салехардском здании речного вокзала открылась передвижная выставка «История обского судоходства». Она познакомит посетителей с историей речного судоходства в округе: пассажирского, грузового и научно-исследовательского.

По словам организаторов, судоходные реки севера Западной Сибири всегда являлись транспортными артериями края. Уже в XIV веке новгородские купцы ходили в Югру речным путем, переходя волоком Уральские горы, и спускаясь в Обь по ее притокам. А в XVI веке на главном транспортном пути региона был основан Обдорск - будущий Салехард.

- В XX веке, с развитием других видов транспорта, значение судоходных путей снизилось, однако на Крайнем Севере, включая Ямал, необходимость в них остается по-прежнему высокой из-за неразвитости сети сухопутных дорог, - добавили в музее.

Выставка «История обского судоходства» будет работать до 1 августа текущего года.