В Новом Уренгое стартовал прием заявок для участия в уличных турнирах по волейболу

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовал прием заявок для участия в открытых уличных турнирах по волейболу «Играй как «Факел».

Организаторами мероприятия выступили игроки волейбольного клуба «Факел», снискавшие любовь и поддержку ямальцев. Болельщики горячо поддерживают команду на домашних играх и выездных соревнованиях. Особенно много среди поклонников клуба молодежи.

Первые игры в Новом Уренгое пройдут среди юных спортсменов 6 и 7 июля. Участниками смешанных команд могут стать мальчишки и девчонки от 6 до 16 лет. Место проведения игр - площадка «Виадук».

Заявки на участие необходимо направить на электронный адрес: crfks_nur@mail.ru. Отметим, что призеры соревнований получат подарки от звездной команды.

Также турниры «Играй как «Факел» пройдут в Салехарде, Ноябрьске, Лабытнанги и Тарко-Сале.