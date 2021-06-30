Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 8:34

В Надымском районе собрали 443 кубометра отходов

Жители участвовали в экологической акции «Зеленая весна»
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Надымском районе завершился массовый субботник, проводимый в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая весна».

В течение месяца жители города и поселков убирали местность от накопившегося мусора. Также большую помощь и поддержку оказали волонтеры «Экологического Десанта», «Будущего Арктики», представители общественного движения «Белый ягель» и предприятия ТЭКа. Всего участвовало более тысячи человек.

Общими силами были ликвидированы девять несанкционированных свалок, площадь очищенной территории составила 182,728 гектара, а количество собранных отходов - 443 кубометра.

Были расчищены улицы Южная, Набережная, Северная, Таежная и поселок Лесной, дворы жилых домов, участки за пределами города, а также места, предназначенные для массовых мероприятий.