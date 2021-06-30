Фото: личная страница Елены Молдован в соцсетях

В Муравленко возобновилось строительство долгостроя по ул. Нефтяников. Месяц назад нижнетагильская организация «МС-ГРУП» начала работы. Сначала строители разобрали обветшалые стены и демонтировали постройку до основания, затем завезли материалы, а сейчас уже заканчивают кладку первого этажа. Завершение работ ожидается в 2022 году.

- Новый дом будет кирпичным и двухэтажным. Он рассчитан на 16 квартир разной площади с чистовой отделкой, - рассказала глава города Елена Молдован.

Также, по ее словам, рабочие обязательно благоустроят двор. Речь идет о парковке, детской площадке и озеленении. Также для удобства жителей обустроят сквозной проезд.

- К холодам новостройку подведут под кровлю и начнутся внутренние работы, - сообщил прораб Михаил Ананьин.