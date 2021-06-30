Житель Нового Уренгоя добился компенсации морального вреда за задержку зарплаты Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя наказала руководство фирмы ООО «СтаффТрак» за несвоевременную выплату зарплаты одному из сотрудников.

- Было установлено, что заявитель трудился в организации с июня 2019 года по апрель 2021 года. За этот период мужчине неоднократно задерживали зарплату и несвоевременно перечислили расчет при увольнении. Задержка выплаты составляла от 5 до 21 дня. При этом моральный вред, причиненный в результате этого, работодателем не компенсирован, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда. В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав руководство фирмы выплатить бывшему сотрудники десять тысяч рублей.