В Губкинском решают проблему водоотведения с улиц

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Губкинском продолжается ремонт дорог. В этом году планируется положить около девяти километров асфальта.

Ремонт уже начался на улицах Магистральная и Парковая. На последний объем работ не маленький, поэтому благоустройство поделено на несколько этапов.

А вот на улице Газовиков работы почти завершены. Здесь уже положили бетон, осталось обустроить дождевые канализации, тротуары и бордюры.

По словам главы города Андрея Гаранина, эти улицы были выбраны не случайно. Их ремонт позволит решить острую проблему с водоотведением.

- Мы переделываем всю ливневую канализацию, меняем уклон улицы, необходимый для слива. Поэтому, в первую очередь, делать ремонт нужно именно здесь, - отметил градоначальник.

Также он добавил, что в этом году начался ремонт проездов, находящихся в промзоне.