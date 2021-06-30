Житель Яр-Сале, едва не зарезавший гостей, отправится в колонию строго режима Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе осудили местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

Инцидент случился 3 марта в Яр-Сале. В тот день двое местных жителей (мужчина и женщина) зашли в гости к своему знакомому, однако хозяин попросил их удалиться, но так как все участники происшествия были пьяны, между ними возник конфликт.

- Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес мужчине два удара в жизненно-важные органы. В это время женщина, испугавшись, что может стать следующей, вылезла через окно, а раненный самостоятельно вышел на улицу, где его увидели сельчане и доставили в больницу, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

За свое преступление ярсалинец получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.