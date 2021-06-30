Из-за коронавируса в Ямальском районе отменили празднование Дня рыбака

Фото: администрация Ямальского района
Администрация Ямальского района объявила об отмене празднования Дня рыбака. По словам властей, мероприятие переносятся на следующий, а причина этого - высокий рост заболеваемости коронавирусом.
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, на следующий год откладываются все планировавшиеся в Ямальском районе празднования Дня рыбака. Здоровье жителей района важнее праздников, - сообщили в ведомстве.
Также власти добавили, что при складывающихся обстоятельствах необходимо использовать все возможные средства борьбы против вируса.
- Ставьте прививки, соблюдайте санитарные нормы. Только совместными усилиями мы сможем вернуться к прежней жизни, - подчеркнули в администрации.