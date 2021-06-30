Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 июня 2021 года: проверка масочного режима

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 67 человек, с начала периода - 40 028.

Из общего числа болеющих 304 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 29 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 430 человек.

Также за сутки выявлено шесть новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 255.

В населенных пунктах Ямала произошло 61 заражение COVID-19 (за весь период - 33 773): Новый Уренгой - 16 (за весь период - 7 096), Ноябрьск - 14 (за весь период - 4 528), Салехард - 7 (за весь период - 3 795), Лабытнанги - 6 (за весь период - 2 068), Пуровский район - 6 (за весь период - 3 465), Приуральский район - 5 (за весь период - 865), Муравленко - 3 (за весь период - 2 911), Губкинский - 3 (за весь период - 2 753), Надымский район - 1 (за весь период - 3 433).

За сутки в регионе провели 2 453 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 685 209.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период - 38 687.

На Ямале, как и по всей стране, продолжается рост заболевших COVID-19. В связи с этим усиливаются меры по соблюдению масочного режима. Подобный рейд провели новоуренгойские общественники в городском аэропорту. Отметим, что здание воздушной гавани было выбрано не случайно, поскольку с начала года там было зафиксировано несколько десятков нарушений масочного режима.

Также добавим, что жители Муравленко, привившиеся «ЭпиВакКороной», смогут бесплатно сдать тест на антитела. Такие анализы проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Тест-системы предоставил государственный научный центр «Вектор», разработавший вакцину.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 616 человек с COVID-19, из них 2 523 (12,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 493 557. Выздоровевших - 14 697, за весь период - 4 984 037. Умерших - 652, с начала периода - 135 545.