Погода на Ямале на 30 июня: выглянет солнце

Погода на Ямале на 30 июня Фото: Вера Зенина

В среду, 30 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +21, ночью +16. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +19, ночью +12. Ветер 1-5 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - дождь. Днем +19, ночью +15. Ветер 1-5 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +19, ночью +12. Ветер 3-7 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +18, ночью +11. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +18, ночью +11. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +21, ночью +16. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +18, ночью +13. Ветер 1-4 м/с.