Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое прошли рейды по выявлению стихийных рынков. Так, рядом с поликлиникой в северной части города продавали различные фрукты прямо с борта автомобиля. Автолавка расположилась вне специально отведенного для розничной торговли места, что является нарушением не только правил благоустройства, но и санитарного законодательства. В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении.

Напоминаем, что для рядовых граждан штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 6 тысяч рублей, а для юридических лиц - 10 до 30 тысяч рублей. Размер взыскания определяет административная комиссия.

Также были обследованы территории в районе мечети, микрорайона Оптимистов, улицы Молодежная и центральной городской больницы.

Отметим, что с начала года было возбуждено 29 дел об административных правонарушениях. Также еще по пяти фактам проводится проверка.

- Администрацией города определены места розничной торговли. В северной части города - в районе ТЦ «Олимп», в южной - в районе ТЦ «Рассвет», - напомнили в мэрии.