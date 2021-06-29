Расцветает сирень: в Ноябрьске изменили подход к озеленению города

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске изменили подход к озеленению, используя концептуальный метод.

По словам главы города Алексея Романова, в прошлом году было высажено более 500 кустов различных растений, которые хорошо перенесли зиму и прижились. А это значит, что эксперимент в ландшафтном дизайне был удачным. В городе уже расцвела венгерская сирень.

В текущем сезоне на улицах Ноябрьска появится более тысячи новых декоративных деревьев и кустарников. Кроме того, планируется заменить металлические ограждения вдоль проезжей части на живую изгородь.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации уточнили, что этим летом на улицах Ноябрьска будет посажено порядка 15 видов новых деревьев и кустарников, в том числе яблони и клены. Также будут выполнены работы по посеву газонов на площадью 4 988 метров квадратных.