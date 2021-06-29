Салехардских 9-классников приглашают продолжить обучение в психолого-педагогическом классе

Фото: администрация Салехарда

Салехардских выпускников девятых классов приглашают продолжить обучение в профильном классе психолого-педагогической направленности, который откроется в школе №3.

- Он для ребят всех школ Салехарда, которые окончили 9 класс и планируют продолжить обучение в вузе по направлениям: PR, лингвистика, педагогика, журналистика, актерское мастерство, предпринимательство в индустрии детства и другие, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Наряду с профильными предметами (русский язык, история и иностранный язык), ребята будут изучать курсы по выбору: «Психология общения», «Социальное проектирование», «Этика делового общения» и «Основы возрастной психологии».

Вести программы курсов будут преподаватели Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) и Ямальского многопрофильного колледжа.

Также ребята будут заниматься научно-исследовательской работой и проектной деятельностью. Кроме того, они пройдут профессиональные пробы на предприятиях и в организациях города, учреждениях дополнительного образования и детских садах, чтобы сделать осознанный выбор при поступлении в ВУЗ.

Добавим, что выпускникам класса будет оказано содействие в заключении договора о целевом обучении со стороны департамента образования.