Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойские общественники проверили соблюдение масочного режима в аэропорту. Оказалось, что пассажиры воздушной гавани соблюдают ограничительные меры, поэтому нарушений выявлено не было.

Отметим, что за порядком в аэропорту следят правоохранительные органы. С начала года на городских транспортных узлах - в аэропорту и железнодорожном вокзале - сотрудники линейного отдела полиции составили около 30 протоколов.

В свою очередь медицинские работники настаивают на строгом соблюдении профилактических мер. Ношение маски значительно снижает риск заражения: если вы находитесь в помещении с носителем COVID-19, будучи в масках, вероятность заражения составит 5%, если в маске только один из вас - 50%, если вы не защищены, вероятность инфицирования - почти 100%.

Общественники продолжат рейдовые мероприятия по местам возможного массового скопления людей.