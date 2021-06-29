Фото: администрация Ямальского района

В Новом Порту возведут комфортное модульное здание аэровокзала. Решение об этом принял полпред президента в УрФО Владимира Якушев после того, как к нему обратились студентка одного из петербургских вузов. Девушка попросила оказать содействие в строительстве нового здания аэровокзала на ее малой родине. Единственной связью с «большой землей» для жителей села остается вертолет, поэтому состояние аэровокзала очень важно.

Уже заключен муниципальный контракт на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы нового модульного здания. В нем будет расположена касса продажи, зал ожидания с креслами для пассажиров и санитарный узел. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца года.

Отметим, что Владимир Якушев лично проконтролирует ход строительства во время рабочей поездки по региону.