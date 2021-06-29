Вся в трещинах: жители Лабытнанги возмущены состоянием отремонтированной дороги

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Житель Лабытнанги выложил в местном паблике гневный пост о состоянии дороги возле музыкальной школы на станции Обская. Мужчина приложил фото, на котором видно растрескавшийся асфальт и сообщил, что покрытие клали в прошлом году.

Большинство жителей, кстати, восприняли пост с юмором, придумывая объяснение такому состоянию дороги. Среди вариантов были: новый дизайн разделительной полосы, дренажные работы и 3D-проекция.

Однако нашлись и те, кто не увидел в ситуации ничего смешного, поскольку такое покрытие может быть опасно для автомобилистов и спровоцировать аварию.

Вскоре на сообщение отреагировала местная администрация. В мэрии сообщили, что ремонт проводился в 2019 году, а уже сегодня, 29 июня, специалисты УЖКХ отправятся на выезд вместе с подрядчиком, чтобы определить объем работ.

- Ремонтные работы будут проведены в рамках гарантийных обязательств, - добавили власти.