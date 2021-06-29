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Общество29 июня 2021 10:38

Недостроенная многоэтажка в Лабытнанги стала излюбленным местом у подростков

Горожане беспокоятся за безопасность детей
Марина Прохорова
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Фото: "НУР 24"

Фото: "НУР 24"

Недостроенная многоэтажка в Лабытнанги стала излюбленным местом у подростков. Местные жители активно выкладывают в соцсети фото, на которых молодежь гуляет по верхним этажам, сообщает «Нур 24».

Отметим, что здание начала возводить фирма «Ямалстройтранс», но затем застройщика признали банкротом.

На сигнал отреагировали две инстанции: местная комиссия по делам несовершеннолетних, которая попросила граждан сигнализировать о недостроях, а также департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений.

По словам местной администрации, руководство Фонда жилищного строительства ЯНАО и обанкротившийся застройщик проинформированы о необходимости обеспечить безопасность.

Также в настоящее время идет процедура передачи объекта другому застройщику, который завершит строительство дома.