Фото: "НУР 24"

Недостроенная многоэтажка в Лабытнанги стала излюбленным местом у подростков. Местные жители активно выкладывают в соцсети фото, на которых молодежь гуляет по верхним этажам, сообщает «Нур 24».

Отметим, что здание начала возводить фирма «Ямалстройтранс», но затем застройщика признали банкротом.

На сигнал отреагировали две инстанции: местная комиссия по делам несовершеннолетних, которая попросила граждан сигнализировать о недостроях, а также департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений.

По словам местной администрации, руководство Фонда жилищного строительства ЯНАО и обанкротившийся застройщик проинформированы о необходимости обеспечить безопасность.

Также в настоящее время идет процедура передачи объекта другому застройщику, который завершит строительство дома.