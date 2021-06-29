В Салехарде дома в мкр. Комбинат подключат к сети водоотведения до конца лета

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство сетей водоотведения в мкр. Гидропорт - Комбинат. Напоминаем, что в 2019 - 2020 годах были построены уличные сети водоотведения по улицам Б. Кнунянца и Маяковскогоза, а в текущем году продолжена работа по ул. Почтовая.

На данный момент к построенной системе водоотведения подключены первые абоненты - дом № 17 по ул. Почтовая. В ближайшее время планируется подключить дома № 2, 3, 4 и 5 по той же улице. А до конца лета к новой системе водоотведения подключат дома № 10, 12, 13, 25, 27, 29, 31, 33 и 40 по ул. Маяковского.

В связи с этим до 1 июля запланировано уложить коллекторы по ул. Почтовая, а по ул. Маяковского - до 1 августа. После этого будет восстановлено дорожное покрытие и тротуары. Прокладка самотечного коллектора по ул. Чкалова и напорного коллектора по ул. Северная, в том числе монтаж канализационной станции по ул. Чапаева, должны быть завершены до 1 ноября.

Продолжится строительство и в 2022 - 2024 годах - новую сеть водоотведения получат абоненты района Гидропорт. Данные работы позволят объединить дома по этим улицам в единую городскую систему водоотведения, что позволит избавиться от септиков.