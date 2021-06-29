Власти Лабытнанги оставили людей в аварийном доме на восемь лет
Фото: Ольга Крыльцова
Лабытнангский суд обязал местные власти расселить до конца года аварийный дом по ул. Геофизическая, 14. Все началось с действий прокуратуры, которая организовала проверку исполнения жилищных прав граждан, проживающих по данному адресу.
- Установлено, что люди уже несколько лет проживают в аварийных условия: несущие конструкции фундамента, перекрытий и стен в дома имеют повреждения. Кроме того, систематически возникают аварийные ситуации на инженерных сетях, из-за чего жильцы остаются без воды, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.
Также в ведомстве уточнили, что здание признали аварийным и подлежащим снос еще в 2017 году, однако власти определии срок расселения дома на 2025 год.
В связи с этим прокурор внес главе города представление, в котором требовалось расселить жильцов в кратчайшие сроки, однако ответных действий так и не последовало.
После этого было направлено исковое заявление в суд. Помимо расселения, прокуратура требовала укрепить несущие конструкции дома.
В итоге суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования. Исполнение решений контролируется прокуратурой.