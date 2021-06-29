Юные жительницы Нового Уренгоя попались на угоне автомобиля Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержали подозреваемых в угоне автомобиля.

Все началось с того, что 25 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находилась 19-летняя девушка. В ходе проверки автоинспекторы установили, что горожанка не мела водительских прав, а автомобиль был угнан.

- В ходе разбирательства полицейские установили, что в ночное время две ранее не судимые 19-летние девушки угнали автомобиль из двора дома. При этом двери машины были не заперты, а ключи находились в замке зажигания. Кроме того, автомобиль не был оборудован сигнализацией, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Они обвиняются по ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это - до семи лет лишения свободы.