Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 8:42

Юные жительницы Нового Уренгоя попались на угоне автомобиля

Им грозит до семи лет тюрьмы
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юные жительницы Нового Уренгоя попались на угоне автомобиля

Юные жительницы Нового Уренгоя попались на угоне автомобиля

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержали подозреваемых в угоне автомобиля.

Все началось с того, что 25 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находилась 19-летняя девушка. В ходе проверки автоинспекторы установили, что горожанка не мела водительских прав, а автомобиль был угнан.

- В ходе разбирательства полицейские установили, что в ночное время две ранее не судимые 19-летние девушки угнали автомобиль из двора дома. При этом двери машины были не заперты, а ключи находились в замке зажигания. Кроме того, автомобиль не был оборудован сигнализацией, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Они обвиняются по ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это - до семи лет лишения свободы.