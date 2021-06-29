Фото: администрация Салехарда

Этим летом в Салехарде высадят более 400 деревьев, они поятся в скверах, на площадях и вдоль улиц. Такие данные озвучили на заседании комиссии по охране окружающей среды, которое состоялось накануне в городской администрации.

Также запланировано дополнительное озеленение в популярных местах отдыха: набережная озера Лебяжье, сквер ветеранов РКЗ, сквер у офиса Лукойла, Библиотека Дружбы народов, Пантеон, улица Ленина и детские игровые площадки.

- Особое внимание у нас уделяется озеленению объектов, которые благоустраиваются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». После окончания ремонта подрядчиками будет проведено компенсационное озеленение: посев газонов и высадка деревьев, в основном это хвойные насаждения - ель и сосна, - рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

Кроме того, будет продолжена работа по кронированию кустарников и деревьев по ул. Республики, ул. Мира и в городском саду.