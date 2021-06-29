Фото: Новоуренгойская ЦГБ

С 1 июля в новоуренгойском Центре здоровья детей начинается ремонт, который продлится до конца августа. За это время рабочие выполнят внутреннюю отделку помещений, обновят входную группу, частично заменят поврежденные стеклопакеты и потолочную плитку.

Врачи смогут приступить к работе с 23 августа. Начало учебного года - один из самых активных периодов деятельности: медицинские осмотры проходят школьники и дети, которым оформлены путевки в дошкольные образовательные учреждения.

Отметим, что большая часть детского населения, почти 19 тысяч человек, уже осмотрены врачами в первом полугодии. Это позволило немного снизить темпы диспансеризации летом, когда дети уезжают на каникулы.