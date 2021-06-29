В Салехарде появится первая площадка для выгула собак

Фото: администрация Салехарда

В ближайшее время в Салехарде начнется установка первой площадки для выгула собак. Она появится в сентябре текущего года возле дома №74 по улице Зои Космодемьянской. Уже проведены торги, определен подрядчик и закуплено оборудование.

На сегодняшний день расчищено пространство и проводятся работы по выравниванию грунта. Далее подрядчик установит конструкции для тренировок: барьеры разной высоты, стойку с покрышкой для отработки прыжков, трамплин разноуровневый, качели-балансир, скамью с привязью и мусорные баки.

Напоминаем, что данная инициатива была выдвинута в 2019 году в рамках проекта «Уютный Ямал» и нашла поддержку у салехардцев.