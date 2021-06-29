Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Ноябрьске подвели итоги конкурса «Народный врач-2021», организованного филиалом страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Лучших специалистов выявляли среди работников центральной городской больницы, станции скорой медицинской помощи и городской стоматологической поликлиники.

По условиям конкурса в учреждениях были установлены урны, в которые пациенты опускали листки с именем выбранного врача и небольшим рассказом о нем.

В итоге победителями народного голосования стали: Алма Таболжанова из Ноябрьской ЦГБ, Екатерина Нейфельд из городской стоматологии и Александр Ушаков из ССМП. Они получили ценные подарки и памятные дипломы.

По словам коллег, все три доктора пользуются заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. А их профессионализм, верность врачебному долгу, трудолюбие, чуткость и доброта снискали уважение пациентов.