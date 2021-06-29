В Надыме водитель «УАЗа» врезался в фонарный столб

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Авария случилась 28 июня на проспекте Ленинградский в Надыме.

- Около 20:45 водитель «УАЗа» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП был госпитализирован пассажир, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло восемь аварий, а с начала года - 2 451, в которых 12 человек погибли и 136 получили травмы, в том числе 11 детей.

Также напоминаем, что за прошедшие выходные в авариях пострадали еще несколько человек. Так, водители двух «ВАЗов», потеряв управление, врезались в забор и припаркованный автомобиль.