Школьников Салехарда приглашают к участию в конкурсе «Я - лучший! Олимп талантливых детей»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В новом учебном году салехардские школьники вновь смогут поучаствовать в конкурсе «Я - лучший! Олимп талантливых детей». Специальными призами отметят 17 ребят за творческую, спортивную, общественную и научную деятельность.

- Приглашаю старшеклассников подумать над проектом, который можно представить на конкурсе. Прием заявок начнем уже в сентябре, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также он привел в пример ученицу школы №4 Викторию Новицкую. Девушка представила проект, в котором предложила установить туристический объект «Маятник Фуко» для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли.

По словам градоначальника, подобная идея уже обсуждалась несколько лет назад, но пока нет подходящего места для установки.

- Это могло бы быть не только туристическим объектом, но и местом для проведения образовательных мероприятий, - подчеркнул Алексей Титовский.