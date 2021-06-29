Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 июня 2021 года: поступила новая партия вакцины

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ямале продолжается пандемия COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 63 человека, с начала периода - 39 961.

Из общего числа болеющих 302 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 27 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 430 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 67-летней женщины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 249.

В населенных пунктах Ямала произошло 56 заражений COVID-19 (за весь период - 33 712): Новый Уренгой - 12 (за весь период - 7 080), Ноябрьск - 9 (за весь период - 4 514), Лабытнанги - 7 (за весь период - 2 062), Надымский район - 6 (за весь период - 3 432), Салехард - 5 (за весь период - 3 788), Губкинский - 5 (за весь период - 2 750), Пуровский район - 5 (за весь период - 3 459), Шурышкарский район - 5 (за весь период - 492), Муравленко - 2 (за весь период - 2 908).

За сутки в регионе провели 289 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 682 756.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период - 38 662.

Напоминаем, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. На днях в Шурышкарский район доставили 400 доз «Спутник V». В ближайшее время его распределят по поселениям муниципалитета. А завтра, 30 июня, вакцина прибудет в Новый Уренгой (2 000 доз) и Надым (1 600) доз. Пока что препарат находится на складе окружного СПИД-цента.

Что касается жителей, то большинство желают привиться, в частности, соцработники. Сейчас в регионе вакцинировано около 40 % сотрудников окружного департамента соцзащиты населения и 17 подведомственных ему госучреждений, а это более 480 человек.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 650 человек с COVID-19, из них 3 046 (14,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 472 941. Выздоровевших - 12 626, за весь период - 4 969 340. Умерших - 611, с начала периода - 133 893.