Погода на Ямале на 29 июня: до +15 градусов

Погода на Ямале на 29 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 29 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 3-7 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +15, ночью +11. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +10. Ветер 2-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +14, ночью +9. Ветер 8-15 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 5-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +13, ночью +8. Ветер 5-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +10. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 4-8 м/с.