Жительница Салехарда «забронировала» номер в отеле у мошенника Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она лишилась шести тысяч рублей.

- Было установлено, что женщина забронировала номера в одном из отелей республики Абхазия, а на следующий день ей пришло смс-сообщение от некоего человека, который сообщил, что является представителем отеля. В нем он рассказал, каким способом необходимо произвести оплату, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее потерпевшая перешла по ссылке, которую отправил злоумышленник, и ввела реквизиты банковской карты. После этого произошло списание денег, а «представитель отеля» перестал реагировать на сообщения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».