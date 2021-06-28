На Ямал поступило 3 600 доз вакцины от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Сейчас на складе окружного СПИД-центра хранятся 3 600 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). В скором времени вакцину отправят в Новый Уренгой (2 000 доз) и Надым (1 600) доз.

Ранее в этих городах закончился запас первого компонента, из-за чего вакцинация была приостановлена.

- В эту волну мы отмечаем, что чаще стали болеть молодые люди, количество обращений за медицинской помощью увеличивается, а коечный фонд разворачивается практически ежедневно. Ситуация по коронавирусу, которую мы наблюдаем в данное время, заставила ямальцев задуматься о необходимости привиться. На протяжении последней недели около 2 тысяч человек ежедневно обращаются в пункты вакцинации для введения первого или второго компонента вакцины, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Сейчас на Ямале имеется достаточный запас вакцины: около 32 тысяч первого компонента Спутник V и 31 тысяча второго. Еще одна поставка в количестве3 600 доз Спутник V поступит в округ до конца недели.

Отметим, что регион входит в десятку субъектов-лидеров по вакцинации. На сегодняшний день, 28 июня, первым компонентом вакцины привились почти 105 тысяч человек, прошли полный курс вакцинации около 86 тысяч северян.

Для удобства жителей на территории округа открыты 75 прививочных пунктов, два из них - в Губкинском и Тарко-Сале - работают круглосуточно.