Практики ноябрьских молодежных центров оценили на всероссийском уровне

Фото: администрация Ноябрьска

Практики ноябрьских молодежных центров «Факел» и «Дворец Молодежи» вошли в ТОП-100 лучших проектов Всероссийского конкурса уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «Вектор детства - 2021». Об этом рассказал глава города Алексей Романов.

Отметим, что на конкурс поступила 1 071 заявка из всех регионов страны.

Так, в центре «Факел» успешно реализуется проект «Родительская игротека». Молодые семьи с детьми до трех лет принимают участие в различных мастер-классах и играх, а также получают консультации экспертов из Москвы по вопросам развития детей.

А во «Дворце молодежи» реализуется проект «Ноябрьская кругосветка», давно полюбившийся юным ноябрянам. Его цель - привлечь детей и подростков к организованным формам летнего отдыха, пропаганда здорового образа жизни и приобретение туристических навыков в природных условиях.

Алексей Романов поблагодарил коллективы учреждений за отличную работу и интересные проекты.

Конкурс прошел в рамках объявленного в России Десятилетия детства.