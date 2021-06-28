В заполярном Самбурге собрали сто килограммов урожая огурцов

Фото: администрация Пуровского района

В заполярном Самбурге успешно работает тепличный комплекс, основанный в 2015 году на базе совхоза «Пуровского». За несколько лет здесь наработан большой опыт по выращиванию разных овощных культур.

Весною на предприятии решили посеять томаты, салат, петрушку, лук-батун, укроп и огурцы. Последним в хозяйстве отдан приоритет, поскольку огурцы лучше остальных адаптировались к северным условиям. Для них отведено 20 рядов, в каждом по 40 стеблей. За прошедшую неделю в совхозе сняли первые сто килограммов урожая.

По словам старшего овощевода теплицы Марии Каневой и ее помощницы-овощевода Марии Няч, в дальнейшем количество огурцов будет только расти. А через полмесяца можно начать срезать салат и зелень, также созреют первые помидоры - их высажено 500 кустов.