В Новом Уренгое обновленный библиотечный центр «Новая Смена» готовится к открытию

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Новом Уренгое завершился ремонт Библиотечно-информационного центра «Новая Смена». Прежнее пространство превратились в уютные, светлые помещения с современным дизайном. Главный акцент сделан на создание нескольких функциональных зон для чтения, обучения, творчества и индивидуальной работы, каждая из них имеет свой особый интерьер и освещение.

Читальный зал библиотечного центра теперь оборудован с учетом потребностей посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в библиотеку поступили компьютеры-моноблоки с новейшими процессорами. Еще одним важным приобретением стали автономные шлемы виртуальной реальности, которые помогут побывать в компьютерной игре, посмотреть другой мир, посетить экзотические страны и прочее.

Однако собой изюминкой библиотеки станут интерактивная песочница, оснащенная современным оборудованием и программным обеспечением, и тактильно-звуковой стенд «Карта звездного неба». Последний предназначен особых детей.

Сейчас библиотека постепенно возвращается к привычному режиму работы: сотрудники расставляют книги, на которые в скором времени будут нанесены специальные метки для автоматизации процессов обслуживания. А система RFID-технологии и единого читательского билета позволит поднять качество обслуживания на новый уровень.

Отметим, во время ремонта библиотека продолжала функционировать, специалисты работали не только с читателями, но и на городских площадках в рамках проекта «Библиобутик».