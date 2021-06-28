За неделю мошенники выманили у новоуренгойцев более миллиона рублей Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают верить мошенникам, отдавая им свои сбережения. Так, за прошедшую неделю, в полицию Нового Уренгоя обратились сразу 13 жителей, лишившихся более 1,2 млн. рублей.

Одной из жертв мошенников стала местная жительница, которой позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что со счета горожанки пытаются списать деньги. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести средства на резервный счет, в том числе по номеру телефона. Женщина согласилась и посредством банкомата перевела злоумышленникам более 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).