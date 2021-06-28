Замглавы Салехарда Иван Вершинин покидает пост ради политической карьеры

Фото: личная страница Ивана Вершинина в соцсетях

Иван Вершинин, занимающий должность замглавы Салехарда, ушел с поста ради политической карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. Напоминаем, что ранее чиновник курировал вопросы, касающиеся культуры, молодежной политики и спорта.

- После отпуска покидаю команду главы Салехарда. Планирую сосредоточиться на реализации поставленных партией задач как участник предвыборной кампании, эта работа потребует полной самоотдачи. Уже в ближайшее время запишу первый эфир, где подробнее расскажу о своих впечатлениях, планах и идеях - следите за лентой соцсетей, - рассказал Вершинин.

Также он поблагодарил главу Салехарда Алексея Титовского и всю команду мэрии за опыт совместной работы, выразив надежду на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество.

Добавим, что в качестве замглавы Иван Вершинин проработал всего полгода.