На Ямале водители двух «ВАЗов» врезались в забор и автомобиль

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Одна из аварий случилась 27 июня в поселке Пурпе.

- Около 00:28 водитель «ВАЗа» не смог справиться с управлением, из-за чего врезался в бордюрный камень. В результате столкновения виновник ДТП и его пассажир госпитализированы в больницу, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Еще одна авария случилась 28 июня на ул. Кугаевского в Яр-Сале.

- Около 01:15 водитель «ВАЗа» не справившись с управлением, в результате чего съехал с проезжей части и врезался в стоящий автомобиль «УАЗ». В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось семь аварий, а с начала года - 2 438, в которых 12 человек погибли и 134 получили травмы, в том числе 11 детей.