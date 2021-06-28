Выпускница из Надыма получила сто баллов на ЕГЭ по обществознанию

Фото: департамент образования ЯНАО
На Ямале утвердили результаты ЕГЭ по обществознанию за 15 июня.
Минимальное количество баллов, которое требовалось набрать выпускникам, - 42. А единственные сто баллов набрала участница из Надыма.
Отметим, что результаты участников ЕГЭ, набравших более 90 баллов, будут перепроверены.
Узнать свои результаты школьники могут в местах подачи заявлений на ЕГЭ и через федеральный портал.
Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами продлится до 30 июня. Конфликтная комиссия работает в дистанционном режиме тел/факс: 8(34922) 4-17-54.
Также напоминаем, что недавно в регионе подвели результаты ЕГЭ по истории. Количество выпускников, получивших максимальный балл по этому предмету, составило четыре человека.