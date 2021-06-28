В Шурышкарский район доставили 400 доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шурышкарский район доставили еще 400 доз вакцины от коронавируса - препарат «Спутник V». В ближайшее время его распределят по поселениям муниципалитета.

Отметим, что вакцинироваться в Мужах можно с сегодняшего дня, 28 июня, с 14:00. Желающие приглашаются в кабинет №212 поликлиники МЦРБ.

Также напоминаем, что прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 могут принять участие в розыгрыше подарков. Для участия в акции нужно пройти регистрацию на портале «ЯМАЛ ПРИВИТ» до 30 июня.