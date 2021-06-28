В Лабытнанги началось строительство многоквартирного дома, куда переедут жители авариек

В Лабытнанги началось строительство многоквартирника для жителей аварийных домов

В Лабытнанги началось строительство 5-этажного жилого дома на 88 квартир. Он будет находиться в районе домов №41 по ул. Первомайская и №43 по ул. Студенческая.

- ООО «РГС-Групп» ведет подготовку земельного участка. Как и все новостройки, дом предназначен для переселения жителей из аварийного жилья, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также она напомнила, что для расселения аварийного фонда в Лабытнанги подготовлены восемь земельных участков, на которых появятся 27 многоквартирных домов, четыре уже находятся на стадии строительства. Также сформировано еще четыре участка для 14 жилых домов.