В Салехарде появятся около ста парковочных мест

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде появятся девять дополнительных парковок. Об это сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Так, новые автомобильные места появятся во дворах домов по ул. Республики, 73; Губкина, 3Б; Гаврюшина, 17; Чубынина, 25; Свердлова, 39. Также парковка на 23 автомобиля появится у музея Ю.В. Неелова в микрорайоне Теремки, бизнес-центра и школы №1. А на ул. Свердлова будут обустроены парковочные места рядом с ТЦ «Апельсин» и со стороны магазина «Звениговский».

- Планируется завершить обустройство в сентябре текущего года. В итоге в нашем городе будут обустроены парковочные места примерно для ста автомобилей, - сообщил градоначальник.

Отметим, что работы ведутся в рамках программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог» .