На Ямале случилось уже 35 природных пожаров

На Ямале произошло уже 35 природных пожаров Фото: Вера Зенина

С начала пожароопасного сезона на Ямале произошло уже 35 природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

В итоге общая площадь пожаров составила 252,28 гектара. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 26 пожаров на площади 1 147,2 гектара. На сегодняшний день, 28 июня, действующих пожаров на территории региона нет.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: +7 (34922)5-28-27. Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Отметим, что по данным номерам можно сообщить не только о лесных пожарах, но и о любых фактах нарушений лесного законодательства: незаконных рубках, загрязнении и иных негативных воздействиях, а также об очагах вредных организмов и вредителях леса.