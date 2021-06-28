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Недвижимость28 июня 2021 6:06

В Новом Уренгое готовность здания детской поликлиники и женской консультации составляет 75%

Там будет все необходимо для оказания квалифицированной помощи
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается строительство пятиэтажного здания детской поликлиники и женской консультации. На данный момент готовность составляет примерно 75%.

Напоминаем, что в новом медцентре будет работать 491 специалист, из них 147 - врачи и 270 - медсестры. В детской поликлинике будут вести прием врачи-педиатры и узкие специалисты.

В женской консультации предусмотрены кабинеты врачей-гинекологов, терапевта, стоматолога, психотерапевта, а также кабинет маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, будут открыты две малых операционных, дневной стационар на 16 коек, блок физиотерапевтического лечения и кабинет обучения по уходу за новорожденными.

Отметим, что во время открытия будут учтены современные требования «Бережливой поликлиники» и «Безопасного города». Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».